Esplode la protesta davanti al Consiglio regionale, i lavoratori provano a irrompere in Aula

Momenti di tensione questa mattina (16 luglio) davanti a palazzo D'Aimmo dove era in riunione l'assemblea. La Polizia è stata costretta a intervenire in via IV Novembre dove c'era il presidio degli ex operai Gam e dei rappresentanti del coordinamento delle lotte