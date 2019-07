Due lavoratori travolti in autostrada: lunghe code per consentire i soccorsi

Fortissimi disagi in autostrada nel pomeriggio di oggi, 31 luglio, a causa di un incidente stradale. Oltre 2 chilometri di coda si sono formati in direzione nord, all’altezza del chilometro 438 della A14 in territorio di Vasto, per consentire i soccorsi dopo che un mezzo pesante ha travolto due operai che stavano lavorando a ridosso della strada.

Uno dei due, un 55enne di Vasto, è ferito in maniera molto grave ed è stato intubato e trasferito in elicottero all’ospedale di Pescara. L’altro lavoratore che era con lui ha invece riportato delle ferite molto più lievi.

“Il traffico – si legge sul sito di Autostrade – è bloccato con 2 km di coda. Il blocco si è reso necessario per agevolare le operazioni di soccorso sanitario. Lo stesso evento è la causa di 1 km di coda in carreggiata sud tra Vasto nord e Vasto Sud”. Disagi si registrano anche per i tanti viaggioti diretti in Molise e nelle località costiere di Termoli e hinterland. Sul luogo dell’incidente, oltre alle ambulanze del 118, ci sono il personale di Autostrade per l’Italia e la Polizia Stradale.