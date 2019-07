Donne e debito dai movimenti sociali ai giorni nostri al centro dell’incontro dell’Audit Civico

Donne e debito: è questo il titolo dell’incontro promosso da Audit Civico Termoli con la partecipazione dell’associazione ‘Mai più sole – Non una di meno’ che si terrà sabato 6 luglio alle ore 19 nei locali de ‘La città invisibile’ in Piazza Olimpia 1 a Termoli.

“Un incontro – scrive l’Audit Civico in una recente nota stampa – Per approfondire il tema del debito e le sue molte sfaccettature. Una lettura femminile e femminista del debito, che smaschera la natura patriarcale dello stesso e racconta delle forme di opposizione sociale a questo strumento di asservimento. Qual è il nesso tra la ristrutturazione neoliberale in nome del risanamento del debito e la nuova frammentazione del lavoro, l’esclusione, la disoccupazione forzata, lo sfruttamento e la dismissione del welfare? Perché questi fenomeni, che riguardano tutti, si abbattono con maggiore violenza sulle donne, facendo riemergere nella crisi un preciso modello di divisione sessuale del lavoro? Con uno sguardo che parte da un’analisi dei movimenti sociali dell’America Latina, indagheremo e discuteremo insieme queste ed altre questioni”

Alla serata interverrà Renato Di Nicola dell’associazione ‘Kabawil- El otro soy yo’, mentre l’artista Incoronata Mezzanotte, per impegni imprevisti, non potrà più esporre “ma invitiamo a visionare la sua esposizione al Castello dal 28 Luglio al 7 Agosto e la ringraziamo vivamente per aver dato disponibilità del suo autoritratto per la nostra locandina”, conclude la nota.