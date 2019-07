Distretto sanitario via Toscana: nessuna chiusura, Gravina: “A settembre ripristino centro prelievi”

Dopo la levata di scudi di Pd, sinistra e Cgil pensionati contro la chiusura del centro prelievi del distretto socio sanitario di via Toscana, oggi arriva la rassicurazione del sindaco Gravina in risposta all’interpellanza del suo predecessore, Antonio Battista: “Dal prossimo settembre il servizio sarà nuovamente garantito”.

La garanzia è stata fornita direttamente dall’Asrem al primo cittadino, insieme ai dettagli sulla situazione del distretto di via Toscana che dal 1 aprile 2019 non fornisce più solamente il servizio di prelievo che è stato spostato, però, nei centri di via Petrella e via Gramsci, mentre è rimasto attivo per quello che è diventato l’unico presidio per le vaccinazioni a Campobasso.

“A via Toscana – spiega Gravina in aula civica – è rimasto ed è tutt’ora attivo il Centro per le vaccinazioni e proprio a via Toscana sono state fatte confluire anche le vaccinazioni che prima avvenivano nella sede di via Gramsci. Questo, a detta dell’Asrem, ha riscontrato il gradimento delle famiglie dei bambini coinvolti nelle vaccinazioni che possono così accompagnare i loro figli in un unico luogo esclusivamente dedito alle vaccinazioni, senza la presenza di altri adulti”.

“Come amministrazione comunale, – annuncia il sindaco Gravina – oltre ad esserci attivati per reperire direttamente alla fonte indicazioni precise sullo stato delle cose e aver fatto presente le esigenze della cittadinanza, stiamo sondando la possibilità, in accordo con il personale delle farmacie comunali presenti nella zona, di offrire il servizio di prelievo in quelle strutture”.