Danza sportiva, la molisana Daniela Barresi vice campionessa italiana a Rimini

Conquistare una medaglia d’argento, soprattutto per chi ‘parte’ dal piccolo Molise, non è mai semplice. Un sogno che è riuscito a realizzare Daniela Barresi che ha toccato il cielo con un dito in terra romagnola: in coppia con Michele Ranaldi, ha sbaragliato l’agguerrita concorrenza ai campionati italiani di danza sportiva di Rimini.

Alla dodicesima edizione dell’evento organizzato dalla Federazione Italiana Danza sportiva hanno partecipato 19mila atleti che si sono esibiti davanti a 200mila spettatori.

La ballerina molisana e il suo partner di ballo sono saliti sul secondo gradino del podio conquistando la giuria al termine di un’esibizione intensa ed emozionante nella categoria danze caraibiche. Daniela Barresi e Michele Ranaldi, allenati dai pluricampioni mondiali e italiani Antonio e Jasmina Berardi, sono dunque i vice campioni italiani di categoria.

Le soddisfazioni per la giovane ballerina, insegnante nella scuola di ballo ‘Open Arts’ di Campobasso, non sono finite qui: sempre a Rimini, nell’individuale si è classificata sesta su ottanta atlete coronando così un anno ricco di riconoscimenti e di medaglie.