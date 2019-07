Corso Umberto verso la riapertura alle auto: installati i nuovi lampioni

Dopo la conferma da parte del sindaco di Termoli Francesco Roberti della riapertura al traffico, con l’esclusione dei mezzi pesanti, di corso Umberto, ecco i lavori per posizionare i nuovi lampioni. La centralissima strada, pedonalizzata 7 mesi fa dall’Amministrazione Sbrocca, dovrebbe tornare ad accogliere autovetture e motocicli dal 3 agosto, giorno di San Basso.

Intanto gli operai stanno lavorando, proprio in queste ore, per posizionare i nuovi pali della pubblica illuminazione, che erano stati in precedenza ordinati e sono caratterizzati da un design originale. Tra non molte ore dunque Corso Umberto I tornerà percorribile a senso unico, ma soltanto durante le ore di urne. La sera infatti, dalle 21, sarà isola pedonale.

La riapertura con la rimozione delle famose ancore di ferro della strada è stata una delle promesse più chiacchierate e dibattute della campagna elettorale. Roberti si è scontrato con una serie di imprevisti che non hanno consentito all’Amministrazione di riaprire al traffico la strada immediatamente. Ora però sembrerebbe fatta, e i nuovi lampioni dimostrano che è imminente la riapertura al traffico, che se da un lato soddisfa quei commercianti che avevano duramente protestato contro la decisione di rendere la strada pedonalizzata, dall’altro delude quella parte di popolazione che ha sempre sostenuto la necessità di allargare, nel centro termolese, gli spazi dedicati ai pedoni.