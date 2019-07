Colpo di scena alla Cattolica, si dimette il direttore generale: “Vado via per motivi personali”

E’ una nota brevissima (quasi un telegramma) quella con cui la Cattolica di Campobasso annuncia le dimissioni del manager della struttura, fondata circa 20 anni fa e costruita in Largo Gemelli, a poca distanza dall’ospedale Cardarelli.

“Si comunica che il dottor Mario Zappia si è dimesso dall’incarico di direttore generale della Fondazione “Giovanni Paolo II”, per ragioni personali. Il presidente della Fondazione Maurizio Guizzardi e il Consiglio di amministrazione ringraziano il dottor Zappia per l’incarico svolto in questi anni”. Ecco il testo del brevissimo comunicato inoltrato poco prima delle 15 dal centro di ricerca e cura.

Finisce dunque l’era Zappia, manager finito due anni fa al centro di un’indagine della Procura di Campobasso: un esposto aveva chiesto alla magistratura di accertare se il dg originario della Sicilia avesse i titoli per ricoprire l’incarico di direttore generale della Fondazione Giovanni Paolo II. Zappia fu indagato per truffa, ma poi gli inquirenti hanno archiviato il caso.

Ora le sue dimissioni “per motivi personali”. Forse, si vocifera in Largo Gemelli, Zappia avrebbe deciso di andare via per aver ricevuto altre offerte professionali, probabilmente più prestigiose.

Il suo addio ad ogni modo non metterà in difficoltà la Fondazione Giovanni Paolo II, che resta un punto fermo nell’offerta sanitaria molisana e non solo: la dirigenza infatti continua a lavorare per la trasformazione in ‘Gemelli Molise’ concretizzando la collaborazione con l’ospedale di Roma.