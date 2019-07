Campionati di danza sportiva, a Rimini medaglia d’oro per la Dancing art Molise

Tutti sanno che vincere la prima volta è difficile, ma rivincere la seconda volta è un’impresa. E invece alla Dancing Art Molise di Campobasso l’impresa è riuscita e non di poco!

Esattamente un anno fa la scuola di danza diretta dai tecnici Luca Russo e Simona Trivisonno ha ottenuto il titolo di Campioni Italiani nello Show Dance Over 16, un traguardo ambito da qualsiasi ballerino, desideroso non solo di vincere un campionato italiano, ma anche di rappresentare l’Italia alle competizioni internazionali di Danza Sportiva. Erano loro i campioni in carica, i campioni da battere. E invece per la seconda volta consecutiva i ballerini molisani con la coreografia dal titolo “Demofobia” hanno ottenuto il titolo di Campioni Italiani 2019, conquistando ben sette primi posti su un massimo di nove.

Ancora meglio è andata con la coreografia “Save the Nature”, che con otto primi posti ha permesso ai ballerini della Dancing Art Molise di vincere per la prima volta in assoluto il titolo di Campioni Italiani nel Piccolo Gruppo Show Dance Over 16.

Una conferma che è stata rafforzata anche da altri prestigiosi risultati. In totale sono stati ben 14 i podi conquistati dai ballerini molisani, con 4 medaglie d’oro, 2 d’argento e 8 di bronzo, oltre a ben 11 piazzamenti in finale. Molti di questi risultati consentiranno alla Dancing Art Molise di conservare posti importanti nella Nazionale Italiana di Danza Sportiva e di rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Europei e Mondiali di Danza.

I 14 podi sono arrivati tutti nelle discipline Show Dance, Latino Show e Modern-contemporary. Medaglia d’oro ai gruppi Over 16 (come già anticipato con un doppio successo) e ai ballerini Enzo Fornari e Nunzio Saporito.

Le medaglie d’argento sono state conquistate da Francesco Tomasso nel solo modern e dal gruppo Open Production con la coreografia “Olimpiadi”.

Si sono aggiudicati le otto medaglie di bronzo i ballerini del gruppo Under 15 con la coreografia “Sinfonia” e gli atleti in solo e duo Enzo Fornari, Mariachiara Saporito, Alessia Mastrangelo, Davide Trappa, Nunzio Saporito e Gaia Terranova.

Da annoverare la fantastica doppietta ottenuta dalla Dancing Art Molise con Nunzio Saporito e Francesco Tomasso, che nella finale del Modern Classe A, hanno occupato i primi due gradini del podio.

Sofferte finali sono state raggiunte anche da altri ballerini come Christian Lattanzio, Elena Leccese, Francesca Saporito e i gruppi Open e Street Show, che in varie discipline hanno ottenuto piazzamenti tra le prime sei posizioni e quindi, in alcuni casi, anche convocazioni alle competizioni internazionali.

Ed ora finalmente qualche settimana di riposo e vacanze, prima della ripresa degli allenamenti in vista dei due mesi di fuoco, ottobre e novembre, che vedranno la Dancing Art Molise rappresentare l’Italia ai Mondiali e agli Europei in Russia, Bosnia Erzegovina e Germania.