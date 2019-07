Arrivano correnti più fresche da nord. Previsioni meteo che confermano il calo della temperatura e l’arrivo di temporali

SITUAZIONE: la giornata di oggi, mercoledì 10 luglio, vedrà l’ingresso dell’aria più fresca sull’Italia che spingerà i temporali ad invadere quasi tutto il centro e anche parte del meridione; l’estate caliente degli ultimi giorni sarà costretta a lasciare il suo scettro ad una condizione maggiormente gradevole, variabile, se non del tutto instabile su alcune regioni.

ANTICICLONE IN PARZIALE RITIRATA: l’Anticiclone Africano si ritirerà verso sud sotto l’afflusso di aria più fresca nord atlantica che contrasterà con quella calda preesistente dando vita ad una fase di tempo contrassegnato da forti e minacciosi temporali con possibili grandinate e forti raffiche di vento. L’energia in gioco è sicuramente molto elevata a causa del caldo e dell’umidità che si sono accumulati in questi ultimi giorni, oltre che del sensibile aumento della temperatura superficiale dei nostri mari.

TEMPORALI SU ADRIATICO: massima attenzione al versante adriatico (Romagna, Marche, Umbria orientale, Abruzzo e Molise). Su queste zone le piogge potrebbero essere anche intense ed i temporali di forte intensità, con accumuli localmente superiori a 40-50mm. Situazione in parziale miglioramento al nord anche se alcune precipitazioni potrebbero attardarsi al mattino sui settori più meridionali, ma in attenuazione in giornata. Al sud e sulle Isole il tempo resterà probabilmente asciutto nel sud della Sardegna, sulla Sicilia e sul settore ionico. Altrove avremo dei piovaschi che tenderanno a concentrarsi soprattutto nelle zone interne. Attenzione ai venti intensi da nord-est che introdurranno il provvidenziale calo delle temperature ad iniziare dai settori più orientali.

METEO IN MOLISE, LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE:

Mercoledì: giornata caratterizzata da instabilità estesa in particolare nelle zone dell’alto Molise e del Molise centro-orientale e costiero con precipitazioni frequenti anche temporalesche. Sul territorio occidentale, alternanza di nubi e schiarite con temporali più probabili nella seconda parte della giornata. Non sono da escludere, inoltre, possibili grandinate. Dalla tarda serata, generale attenuazione dei fenomeni e miglioramento esteso. Venti da moderati i a isolatamente intensi nelle aree interessate da precipitazioni. Temperatura in diminuzione.

Giovedì: su tutto il territorio regionale diffuso miglioramento. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Venti sostenuti e freschi da nord. Temperatura stazionaria ma in linea con la media del periodo.

Venerdì: sia al mattino che nel pomeriggio, sereno o poco nuvoloso. Ventilazione da moderata a debole. Temperatura in aumento.

