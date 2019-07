Basket A2: ufficializzati i gironi, Magnolia nel gruppo ‘Sud’. Esordio in casa col Valdarno

Ultimi scampoli di vacanza per le ragazze della Magnolia che dal prossimo 19 agosto inizieranno la preparazione in vista del prossimo campionato di serie A2.

La formazione molisana è stata inserita anche quest’anno nel raggruppamento Sud.

Un girone a quindici, come nella stagione 2017/18 (quella dell’esordio della formazione rossoblù) con tre formazioni laziali (le due capitoline Athena Roma e l’ensemble federale dell’High School Basket Lab ed il Viterbo), tre sarde (le due cagliaritane Cus e la neopromossa, peraltro di ritorno, Virtus ed il Selargius), tre toscane (Livorno, Ponte Buggianese e San Giovanni Valdarno), una campana (Ariano Irpino), una umbra (Umbertide), una marchigiana (il Civitanova Marche), una emiliano-romagnola (Faenza) ed una ligure (La Spezia).

L’esordio, anche per questa stagione, sarà tra le mura amiche ed il 28 settembre arriverà al PalaVazzieri (confermati i confronti interni al sabato alle 18.30) il San Giovanni Valdarno, club che è stato pronosticato da diversi addetti ai lavori come la possibile lepre del girone e gara dal sapore particolare per il centro delle magnolie Lucia Di Costanzo. Poi, dopo la trasferta a Civitanova Marche, ci sarà un altro match interno dall’alto coefficiente di difficoltà, quello cioè contro Faenza.

Le sfide con le cagliaritane (prima in trasferta sul campo della Virtus, poi nel proprio impianto, contro il Cus) anticiperanno il match contro l’Ariano Irpino (secondo confronto interno consecutivo all’andata e sfida da ex per l’argentina Sanchez) prologo alla trasferta di Livorno ed alla contesa interna con l’Athena Roma. Il nono turno sarà di sosta, il decimo porterà con sé la sfida all’Umbertide prologo alla gara con la Cestistica Spezzina (andata in Liguria) e ad un rush finale (al giro di boa per la Coppa Italia, al ritorno per il miglior piazzamento nella griglia playoff) con Selargius, High School Basket Lab, Ponte Buggianese e Viterbo (il 4 gennaio nel Lazio, il 25 aprile, in occasione della chiusura di regular season con gare in contemporanea alle ore 18, a Vazzieri). Il tutto, tra l’altro, nel novero di un calendario di fatto senza soste con gare anche durante le festività natalizie e pasquali e break, nel fine settimana del 14 e 15 marzo, per la Final Eight di Coppa Italia, appuntamento cui le rossoblù potrebbero arrivare dopo il loro secondo (ed ultimo) turno di sosta.

“Senz’altro – il commento di coach Mimmo Sabatelli – la partenza non è delle più semplici, considerando anche quello che è il valore delle prime due avversarie che troveremo in casa, corazzate che faranno di tutto per vincere il campionato. Peraltro, le prime partite sono quelle più insidiose perché arrivano sempre in fase di rodaggio. Il girone, invece, è quello che era stato delineato. Con certezza, si tratta di un torneo ancor più livellato verso l’alto, motivo per cui occorrerà essere sempre vigili”.