Anna Oxa fa il pienone: bagno di folla per il concerto in piazza – VIDEO

Ieri sera moltissimi si sono recati a Campomarino per il concerto di Anna Oxa.

La folla ha riempito piazza Carlo Alberto dalla Chiesa dalle ore 21: tanti i cittadini, ma numerossismi i visitatori, la gente arrivata da fuori per assistere allo spettacolo.

Ripercorrendo tutti i successi della sua carriera, la cantante ha coinvolto il pubblico che si è lasciato andare e ha cantato con lei.

Coppie abbracciate, persone con il telefono in mano per fare foto e video, anziani e giovani: tutti lì per godersi lo spettacolo.

Il concerto è stato organizzato dal Comitato di Santa Cristina con il patrocinio del Comune di Campomarino.