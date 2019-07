Allerta gialla sulla costa per temporali e vento. Sospesi i collegamenti via mare

Una ondata di maltempo “eccezionale” quella che ieri ha investito pesantemente la costa adriatica tra Marche e Abruzzo, soprattutto, e che ha sfiorato solo il Molise, finora risparmiato dai violentissimi temporali e dai venti con raffiche fino a 150 chilometri orari che hanno distrutto le spiagge di Numana e dalle grandinate potenti che hanno creato danni importanti a San Giovanni Rotondo. Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Puglia escono con un bilancio drammatico dai fenomeni atmosferici che stanno spezzando l’ondata di caldo intenso e prolungato. Ma l’allerta continua anche oggi e riguarda anche la costa molisana e l’hinterland, dove nel pomeriggio sono attesi temporali, scariche elettriche, rischio di grandine.

La Protezione Civile ha diramato un avviso di peggioramento delle condizioni climatiche, mentre dalla mattinata odierna – proprio in considerazione del meteo – sono sospesi i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le isole Tremiti. I gestori delle spiagge intanto hanno chiuso ombrelloni e messo via le attrezzature balneari più esposte. In serata la situazione dovrebbe migliorare.