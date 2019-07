Il borgo antico è un’esplosione di colore: i portoni antichi, grandi e coloratissimi sono solo una parte della bellezza termolese. Quella bellezza non scontata ma che una volta notata è ancora più bella.

I vicoli alti e stretti, il bucato steso, il sole che splende e soprattutto i vasi colmi di fiori.

Piante rampicanti in fiore e vasi incorniciano i portoni e i muri e creano un effetto armonioso.

Non c’è bisogno di andare in Grecia per ammirare muri di un bianco splendente con bellissime piante rampicanti ma basta addentrarsi per le stradine del paese vecchio.

Per i più social questi scorci sono l’opportunità per la foto perfetta da condividere.

Che siate con il naso all’insù o con la fotocamera in mano, l’importante è lasciarsi meravigliare dalla semplicità.