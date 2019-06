Via ai saldi estivi: dal 6 luglio parte la corsa all’affare

Dovete acquistare un abito elegante per l’invito dell’ultimo minuto ad un matrimonio? Desiderate un paio di sandali ma costano troppo? Potrete approfittare dello shopping a prezzi convenienti grazie all’avvio dei saldi: secondo quanto riportano alcuni siti specializzati, la corsa all’affare inizierà in Molise il prossimo 6 luglio. Stessa data scelta da Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Per gli amanti dello shopping o per chi voleva rinnovare il proprio guardaroba ci sarà dunque da aspettare solo pochi giorni, anche se in qualche negozio (a Campobasso ad esempio) è già possibile acquistare i capi primaverili a prezzo scontato: i negozianti hanno avviato già le vendite promozionali.

Per il resto, valgono i consigli di sempre: diffidare degli sconti superiori al 50%, sul cartellino deve essere riportato anche il prezzo originario, la percentuale di sconto e il prezzo ribassato, la merce in saldo può essere cambiata.

I negozianti ora non devono far altro che incrociare le dita: i magazzini sono rimasti pieni di merce estiva a causa dell’avvio in ritardo dell’estate.