Uno sportello per avvicinare i cittadini all’UE e alle sue opportunità: attiva l’Antenna Europe Direct

Il Centro Europe Direct Molise si arricchisce di un nuovo sportello sul territorio. Da lunedì 24 giugno, infatti, è ufficialmente attiva, nella Sala Multimediale di via del Mercato a Montenero di Bisaccia, l’Antenna Europe Direct.

“Il Centro Europe Direct Molise attivo dal 2008 presso la Provincia di Campobasso – ha dichiarato Carmela Basile, Responsabile dell’Ufficio II presso la Provincia di Campobasso – fa parte di una rete coordinata dalla Direzione Generale della Comunicazione della Commissione Europea, che si compone di circa 500 centri presenti negli attuali Stati membri dell’Ue, di cui 44 in Italia.

L’obiettivo di un Centro Europe Direct è quello di avvicinare, attraverso la sua presenza sul territorio, le Istituzioni europee ai cittadini. L’obiettivo consiste nel fornire informazioni e consulenza sulle politiche dell’Unione Europea, promuovere attivamente il dibattito locale e regionale sull’Unione europea, consentire alle istituzioni europee di diffondere informazioni a livello locale e regionale e offrire ai cittadini la possibilità di fornire un feedback alle istituzioni europee. Presso il Centro, tra le altre cose, è possibile avere indicazioni per contattare gli organismi a cui eventualmente rivolgersi in ambito europeo e per ricevere consigli e aiuti utili a risolvere problemi pratici nell’esercizio dei propri diritti in Europa”.

“La costituzione di un’Antenna Europe Direct sul nostro territorio – dichiara il presidente pro-tempore della Provincia di Campobasso Simona Contucci, nonché assessore all’Ambiente del Comune di Montenero di Bisaccia – consente al Centro di essere presente sul territorio in maniera più capillare attraverso lo sportello fisico, delocalizzato rispetto alla sede centrale ed ospitato dal Comune che ne fa richiesta. Naturalmente, affinché ciò accada, è necessario che ci sia un’Amministrazione comunale propensa ad investire nella conoscenza dell’Europa e delle sue opportunità come fattore imprescindibile per la promozione di una cittadinanza attiva e consapevole. Il Comune di Montenero di Bisaccia ha voluto dotare il proprio territorio di questa nuova risorsa, soprattutto per dare ulteriori chance ai tanti giovani che vogliono

investire nel proprio futuro sullo scenario europeo. E sempre per restare in tema, fa piacere che due dipendenti del nostro Comune abbiano scelto di formarsi nel settore della progettazione europea”.

“La nostra Amministrazione comunale – hanno dichiarato il sindaco Nicola Travaglini e l’assessore Massimo Di Stefano – ha voluto promuovere il senso di appartenenza dei cittadini monteneresi all’Europa, dando loro un contributo consapevole, critico ed informato per migliorare la vita quotidiana anche in prospettiva futura. Attraverso questo nuovo sportello, i nostri giovani potranno richiedere informazioni di varia natura: ad esempio come far riconoscere le proprie qualifiche in Europa, come partecipare a stage, tirocini e borse di studio presso le Istituzioni europee, o semplicemente come fare un’esperienza di volontariato. Sarà possibile contattare l’Antenna del Comune di Montenero di Bisaccia telefonando ai seguenti numeri di telefono: 0875.966366, o 0874.401263, oppure scrivendo una mail al seguente indirizzo: europedirectmolise@gmail.com”.