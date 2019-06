Dureranno tre mesi i lavori per il rifacimento dei marciapiedi in centro città. L’intervento è stato avviato dall’amministrazione guidata (fino all’insediamento dei nuovi eletti) che aveva contratto un mutuo da 2 milioni di euro per il “Piano di manutenzione delle strade comunali, dei marciapiedi e di tutte le opere connesse”. Via Cavour, via Veneto, via Mazzini, viale Elena, via Roma, via De Attellis, via Romagnoli, via Scatolone, via Verdone e via Petrella: queste le strade interessate.

E’ la seconda tranche di un’operazione più ampia di risistemazione della viabilità del capoluogo molisano e segue la bitumazione delle strade avvenuta nelle scorse settimane. Più volte la cittadinanza aveva lamentato difficoltà a camminare su marciapiedi rotti, dissestati, con le mattonelle divelte. Inciampare e cadere su quella pavimentazione così ‘sgarrupata’ è facilissimo. E’ pure avvenuto e in qualche caso i malcapitati (soprattutto le persone anziane) sono finiti in ospedale.

di 8 Galleria fotografica Lavori sui marciapiedi a Campobasso









Da quando gli operai hanno iniziato i lavori, sono cominciati pure i disagi per i pedoni, costretti a fare lo slalom per poter camminare in sicurezza, ma anche per gli automobilisti: la recinzione dei cantieri ha ‘occupato’ una parte dei (già pochi a dire la verità) dei parcheggi a disposizione in centro.

“I lavori – riferiscono oggi (5 giugno) dal Municipio – si protrarranno per i prossimi tre mesi e contribuiranno a facilitare la mobilità dei pedoni e ad aumentare il decoro urbano. Nel chiedere scusa alla cittadinanza per eventuali disagi si ringrazia per la preziosa collaborazione offerta finora e per quella che sarà offerta fino alla conclusione degli interventi”.