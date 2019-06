Sarebbe potuto finire molto peggio l’incidente che questa sera, domenica 16 giugno poco dopo le 19.15, ha coinvolto due auto in via America: si tratta di una Kia Rio e di una Citroen C3. Uno scontro terribile, forte, che ha distrutto la parte anteriore della Kia che ha perso il parafango, la targa, le luci ed ha fatto saltare il cofano.

Sull’asfalto sono rimasti pezzi di vetro, plastica, componenti dell’auto e del liquido che è uscito dalla Kia. Non è andata meglio alla Citroen che, a causa della botta, ha invaso in pieno la corsia opposta, terminando la sua corsa sul marciapiede.

Incolumi tutti gli occupanti dei due mezzi, in particolare i cinque ragazzi a bordo della Citroen che risalivano dal mare e le due persone che viaggiavano sulla Kia. Da una primissima e sommaria ricostruzione della scena del sinistro sembrerebbe che la Citroen uscisse da via Argentina, mentre la Kia arrivava da Piazza del Papa diretta verso il cimitero. Ancora poco chiare le cause che hanno condotto le due auto a scontrarsi, frontalmente, in prossimità dell’incrocio.

Sul luogo è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale che ha provveduto ai rilievi di rito ed a regolare il traffico copioso dell’ora. è stato richiesto anche l’aiuto dei volontari della Misericordia di Termoli che hanno provveduto a visitare i ragazzi a bordo della Citroen che accusavano alcuni dolori a collo e spalle.