Il weekend che ci condurrà al Corpus Domini caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato, tipicamente estivo. Previsto un aumento di temperature sabato che ricaleranno domenica. Le previsioni di Meteo Molise

A cura di www.meteoinmolise.com

SITUAZIONE- L’anticiclone ben disteso sul Mediterraneo sull’Europa meridionale favorisce condizioni di stabilità e prevalenza di bel tempo sull’Italia; tuttavia, nelle ore pomeridiane è ormai consueta la formazione di qualche temporale di calore in prossimità dei monti, in locale sconfinamento all’alta Val Padana. Le temperature si manterranno su valori estivi, anche di qualche grado sopra le medie ma senza eccessi di caldo. Tra venerdì e sabato il passaggio di una lieve saccatura di bassa pressione sul Nord Italia per il temporaneo indebolimento dell’alta pressione, sarà sufficiente ad innescare temporali più organizzati in transito al Nord e su parte del Centro.

METEO ITALIA VENERDÌ – Nella giornata odierna, una depressione atlantica sarà la causa di peggioramento al Nord, di breve durata. In mattinata si genererà qualche rovescio o temporale su centro-ovest Alpi e pianure piemontesi e lombarde. Dal pomeriggio piogge e temporali sparsi su gran parte dell’arco alpino con sconfinamenti la sera-notte alle pianure piemontesi e lombarde, localmente di forte intensità e grandinigeni.

PREVISIONI ITALIA SABATO – Instabile al Nord già dalla mattinata, non solo sulle Alpi, ma con piogge e qualche temporale anche in Pianura Padana, localmente fin sull’Emilia, Toscana e Appennino Settentrionale. In giornata tempo spesso instabile su gran parte del Nord con piogge e qualche temporale ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni al Nordovest, dove subentreranno alcune schiarite. Un po’ di instabilità transita inoltre su Umbria e Marche con qualche temporale, ma contemporaneamente tende a migliorare in Toscana. Bel tempo al Centro-sud.

PREVISIONI METEO MOLISE- SPECIALE WEEKEND DI CORPUS DOMINI

VENERDI’: giornata dal sapore pienamente estivo, solo qualche passaggio di nuvolosità stratiforme potrà sporcare il cielo. Temperature elevate nelle zone interne con punte di 32-33 gradi. Venti deboli da sud-ovest nell’interno, da nord-est sulla costa, mari poco mossi.

SABATO: bel tempo per tutta la giornata, anche se non sono da escludere passaggi di nubi stratiformi. Temperature stazionarie su valori oltre la media del periodo. Venti deboli.

DOMENICA (Corpus Domini): mattinata di bel tempo e temperature che perdono qualche grado. Clima gradevole. Dal pomeriggio non si escludono focolai temporaleschi legati ad una rinnovata accentuazione dell’instabilità diurna sui rilievi interni. Miglioramento serale.