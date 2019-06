Le anticipazioni delle nostre previsioni meteo di inizio settimana trovano ulteriori conferme con il trascorrere dei giorni: avremo gradualmente tempo molto soleggiato e temperature che, specie da domani, torneranno ad aumentare in concomitanza con l’attenuazione dei venti da nord.

A cura di www.meteoinmolise.com.

PROSPETTIVE METEO: dalla giornata di ieri, l’ondata di caldo sta gradualmente divenendo più aggressiva e, probabilmente, destinata ad essere la più calda per alcune aree del nostro Paese. Non che vi fossero dubbi dopo che anche gli ultimi aggiornamenti meteo avevano previsto l’arrivo di una pesantissima e prolungata parentesi di caldo africano che interesserà soprattutto le regioni settentrionali e centrali.I numeri della temperatura prevista sono impressionanti per il periodo con massime che si attesteranno anche oltre i 40 gradi specie sul Nord Ovest. 39-40 gradi saranno diffusi su tutta l’area della pianura padano-veneta e fino alle zone interne della Toscana come a Firenze. Caldissima anche Roma dove i 37-38°C

FASE PIU’ CALDA: la fase più cruenta si attiverà soprattutto tra oggi e domani Giovedì 27 (giugno) per poi perdurare almeno fino a tutto il successivo fine settimana. Sarà un caldo poco sopportabile, sia di giorno che di notte. Non dobbiamo dimenticare infatti che siamo ancora all’interno di un periodo in cui la nostra stella principale tramonta alla sera tardi e sorge al mattino molto presto. Poche saranno le ore di buio e molto limitato sarà di conseguenza il tempo che avranno a disposizione i termometri per scendere verso il basso. Insomma, la sera farà caldissimo fino a tardi e per qualche giorno avremo nottate dove le temperature faticheranno a scendere sotto i 24-25°C per non parlare poi dell’umidità che si manterrà, specie in pianura, molto elevata, con condizioni di afa opprimente.

IL CALDO SFIORERÀ SOLO IL MOLISE: in un contesto come quello appena descritto, per quanto concerne la nostra regione, avremo un rialzo della temperatura ma su valori che sostanzialmente saranno in linea con quelli del mese di Giugno

Meteo in Molise, le previsioni:

Mercoledì: poco nuvoloso al mattino sia all’interno che sulla costa; nel pomeriggio ed in serata poche variazioni di rilievo. Venti deboli settentrionali all’interno, moderati sempre da nord sulla costa. Mare mosso. Temperature in lieve rialzo con punte di 29-30 gradi piuttosto frequenti.

Giovedì: sereno o poco nuvoloso. Venti in attenuazione da moderati a deboli sempre di provenienza settentrionale. Mare da mosso a poco mosso. Temperatura in aumento.

Venerdì: giornata particolarmente calda con cielo sereno o poco nuvoloso. Ventilazione debole. Mare poco mosso. Temperature in rialzo fino a 32-33 gradi.