Un uomo di 58 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto questo pomeriggio, venerdì 28 giugno sulla strada Provinciale 51 dopo essersi ribaltato con la propria auto. L’uomo stava viaggiando da Termoli verso Petacciato quando, per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo della sua Polo Volkswagen finendo in una cunetta.

Potrebbe essere stata proprio quest’ultima a salvargli la vita perché l’abitacolo della sua macchina non si è schiacciato nel fortissimo impatto. I primi a soccorrerlo sono stati i residenti di questa zona rurale di Termoli che confina con Colle della torre. Poco dopo sono giunti i Vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e i carabinieri.

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del San Timoteo ma le sue condizioni non sembrano gravi. Si tratta di A.M., origine marocchina ma residente da anni a Petacciato. I carabinieri si sono occupati dei rilievi anche per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. La vettura è risultata completamente distrutta nel ribaltamento