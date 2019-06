Una lezione non solo di arte ma anche di sociologia quella impartita oggi pomeriggio dal famoso critico Vittorio Sgarbi in una chiesa – quella di Santa Maria Maggiore di Guglionesi – mai tanto gremita, nemmeno durante le celebrazioni natalizie o pasquali. Il Rinascimento visto da Sud, vale a dire in una prospettiva che guarda dal Meridione e al Meridione d’Italia come terra di scambio e confronto in un’epoca che Sgarbi ha definito, e non a caso, “primo Risorgimento, quando l’Italia era unita nel nome dell’arte”, e che ha visto meravigliose contaminazioni di popoli e incroci di artisti fra nord e sud.

Così veneziani e messinesi si sono scambiati le geografie, pugliesi e lombardi hanno preso in prestito vicendevolmente esperienze e testimonianze, e in un Paese dove la diversità evidentemente era una risorsa assai più che una minaccia hanno trovato spazio perfino gli albanesi. Come Michele Greco da Valona, l’autore dei due trittici che La Collegiata di Santa Maria Maggiore di Guglionesi ha l’onore di ospitare, uno dei quali si trova attualmente a Matera, selezionato nell’ambito di una mostra di spessore visitata da tutto il mondo in quella città che ha strappato a colleghe più blasonate il titolo di Capitale Europea. Quella Matera che, come una metafora, è rinata dalla fuga di massa avvenuta nel 1952 per povertà e malattia proprio da quei sassi che oggi sono la principale attrazione e l’hanno trasformata in una seconda Venezia.

Il pubblico è numerosissimo, comprende le istituzioni religiose, militari, e civili ma anche e soprattutto semplici cittadini arrivati da molti Comuni per non perdersi la lezione di Sgarbi. In prima fila ci sono il sindaco Mario Bellotti, la sovrintendente e curatrice della mostra di Matera Dora Catalano, assessori e consiglieri, il parroco don Gianfranco naturalmente, (con il quale Sgarbi scherza annunciando che ben presto diventerà Papa), gli instancabili giovani del Comitato Sant’Adamo che hanno regalato momenti di grande festa collettiva alla popolazione, e gli appassionati di arte e cultura provenienti dall’intero territorio per ascoltare Vittorio Sgarbi, di sicuro un personaggio a tutto tondo, irresistibile nella sua affascinante spiegazione da dietro il leggio, poco distante dal busto d’argento del patrono che brilla al lato dell’altare e conquista gli applausi della folla.

La Lectio è stata organizzata nell’ambito della iniziativa Sapere Aude – che conclude la festa patronale – dedicata a Corrado Gizzi, illustre studioso di Dante originario di Guglionesi benché adottato dall’Abruzzo, la cui moglie alla fine va ad abbracciare Il critico d’arte, aprendo alla premiazione degli studenti più meritevoli che hanno ottenuto borse di studio anche grazie ai risparmi sul taglio delle indennità dell’amministrazione comunale.

Il pittore albanese Michele Greco da Valona è il punto di arrivo, nella narrazione di Sgarbi, di una storia che a cavallo tra Quattrocento e Cinquecento ha prodotto una straordinaria fioritura artistica. La visione del critico più famoso d’Italia è sociologica, ancora prima che artistica, e si muove su binari diversi dalla banalità della interpretazione meramente storica. Così, nel racconto che spazia tra passato e presente, Michele Greco da Valona è un artista arrivato sulle coste italiche con uno sbarco, uno di quelli che oggi sarebbero bloccati e considerati un nemico da fermare. Uno che, da “profugo” o migrante, ha saputo interpretare in maniera esclusiva e originale i simboli e i riferimenti religiosi del luogo che lo ha accolto e dove ha lavorato, spiega Sgarbi strappando anche risatine e applausi, mentre traccia la differenza rispetto al mercato dell’arte contemporanea “che si misura con il denaro”.

In una chiave del genere inevitabili sono i riferimenti al ministro dell’Interno Matteo Salvini “che ha spostato sempre più a sud del mondo i terroni e i profughi” e a un quadro ampio di umanità nella quale “ciascuno può essere considerato buono e cattivo esclusivamente su base individuale” perché, aggiunge il professor Sgarbi, “è una eresia anche solo immaginare che noi cristiani possiamo vedere gli altri come un pericolo o dei nemici”.

Da Antonello da Messina che va a lavorare in Veneto a Donatello che va a Napoli; dagli allievi del Mantegna che fanno arte nel Meridione a Cristoforo Scacco, nato a Verona ma “di stanza” prevalentemente nell’Italia centro meridionale. Tanti gli esempi, supportati da diapositive chiarificatrici, che Vittorio Sgarbi presenta davanti a una platea interessata e svelano l’importanza di Guglionesi per la “rivalutazione di un pittore anomalo, che non nasce nè in Puglia nè a Venezia ma in Albania”, capace di interpretare lo spirito religioso in una chiave originale e preziosa al di là del valore meramente economico delle sue opere.

Praticamente il contrario, evoca Sgarbi, dell’iconico coniglio di acciaio inossidabile realizzato da Jeff Koons (ex marito della pornostar Cicciolina) venduto all’asta per 91 milioni di dollari “che però non rappresenta nulla, anche se vale così tanto”.

Una Lectio Magistralis, quella del critico, che si articola attraverso un percorso inedito sugli scambi e le contaminazioni, nel punto di incontro e incrocio tra il Rinascimento e il Mediterraneo. Senza dimenticare che Il trittico della Madonna con bambino tra Giovanni Battista e Sant’Adamo è il secondo firmato da Michele Greco nella disponibilità di Guglionesi. L’altro, ancora più famoso, è stato portato all’attenzione internazionale proprio da lui, Sgarbi, che lo ha fatto arrivare all’Expo di Milano del 2015. Raffigura la Madonna delle Grazie tra i santi Sebastiano e Rocco e nel suo genere è considerato un capolavoro.