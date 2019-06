Scoperti 30mila euro di merce rubata: denunciati tre giovani. Beni sequestrati cercano proprietari

Merce rubata per un valore commerciale di 30mila euro: è questa la scoperta che i Carabinieri del Comando di Termoli hanno fatto nella mattina di ieri, sabato 29 giugno. Le indagini, effettuate nel corso di alcuni controlli volti alla prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno permesso di rivenire i beni all’interno di due abitazioni.

La perquisizione domiciliare ha consentito ai militarti di rinvenire la merce che risultava essere stata sottratta, poco tempo prima, da alcune abitazioni ed esercizi commerciali del Basso Molise: si tratta di beni di varia tipologia, da arnesi da potatura, attrezzi da ferramenta, materiali da imballaggio, motoseghe, tosaerba, generatori di corrente, strumenti musicali, biciclette e generi alimentari vari.

Gli autori dei furti sono tre giovani, residenti in Basso Molise, che sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Larino, cui dovranno rispondere a vario titolo di ricettazione. La refurtiva, invece, è stata in parte restituita: grazie all’attività info-investigativa messa in atto dal Comando di Termoli, sono stati individuati alcuni proprietari dei beni rinvenuti, e posti sotto sequestro.

Altri oggetti si trovano, invece, ancora negli uffici della Stazione di via Brasile. I Carabinieri invitano le vittime di furto, a recarsi in caserma dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, per procedere al riconoscimento di quanto rinvenuto.

Le attività di controllo del territorio degli uomini del 112 non si fermano qui: la Sezione Radiomobile ha denunciato un 39enne di Termoli con tasso alcolemico superiore a quello previsto dalla legge. Nel suo sangue, infatti, sono stati rinvenuti 0,60g/l. Per lui è scattata la sanzione amministrativa di 725 euro, il ritiro della patente e la conseguente segnalazione all’Autorità Prefettizia per i provvedimenti relativi al documento di guida.

L’attività di prevenzione ha prodotto ottimi risultati e favorevole riscontro della cittadinanza. I veicoli controllati sono stati 87 e le persone identificate 92. I controlli disposti dal Comandante della Compagnia Carabinieri proseguiranno nel corso della settimana e saranno intensificati per le imminenti festività pasquali, volti, come di consueto, alla prevenzione di reati predatori e contro il patrimonio sia pubblico che privato.