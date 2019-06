Rifiuti conferiti in modo errato e sacchetti abbandonati. Scattano le sanzioni

Sono diversi i punti critici della città interessati da un abbandono selvaggio dei rifiuti e dalla mancata differenziazione di questi ultimi da parte dell’utenza. Uno dei luoghi sensibili, salito più volte agli onori di cronaca a causa della sua centralità è Piazza Bega, punto di focale importanza per i parcheggi e per il traffico cittadino.

Qui, non di sovente, si notano sacchetti lasciati al di fuori dei contenitori appositi che invadono il marciapiede impedendo il passaggio pedonale. Dopo l’ennesima situazione del genere la Rieco Sud Scarl, ditta che dal 1 dicembre scorso ha l’appalto per la differenziata, con il supporto del Nucleo Ecologico della Polizia Municipale ha provveduto a verificare personalmente.

I controlli effettuati hanno dato esito positivo: proprio in Piazza Bega sono stati riscontrati errati conferimenti dei rifiuti ed abbandono illecito di sacchetti all’esterno dei contenitori consegnati in comodato d’uso gratuito a determinati condomini della zona. I sacchetti abbandonati sono stati aperti per verificarne il contenuto e procedere con eventuali sanzioni a carico dei responsabili dell’illecito compiuto. Le operazioni hanno interessato anche altre zone della città e continueranno anche nei prossimi giorni.