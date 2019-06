Piccole, medie e grandi imprese: buone le performance molisane nel 2017, in calo quelle del 2018

Nel 2017 le performance delle imprese molisane, piccole, medie e grandi, si chiudono sul +13,9% per le pmi e sul +18,5% per le grandi. “Un anno caratterizzato da luci ed ombre – scrive Valerio Momoni, Marketing, Product and Business development Director di Cerved Group S.p.a. – Da una parte le buone performance di ricavi e margini lordi, dall’altra alcuni segnali di inversione di tendenza, come l’aumento delle liquidazioni di società in bonis, la crescita dei ritardi nei pagamenti e l’incremento della quota di imprese in area di rischio”.

Il rapporto della situazione delle aziende di Puglia, Basilicata e Molise, fotografato da Cerved in occasione di Industria Felix, sarà presentato mercoledì 26 giugno alle 18.30 a Villa Romanazzi a Bari. Durante il meeting sarà visionata una maxi inchiesta sui bilanci dell’anno fiscale 2017 (gli ultimi disponibili nel complesso) di 12.219 società di capitali con sede legale in Puglia e fatturati/ricavi compresi tra mezzo milione e 1,5 miliardi di euro, di 1.598 società con sede legale in Basilicata e fatturati/ricavi compresi tra mezzo milione e 4,5 miliardi di euro, di 878 società con sede legale in Molise e fatturati/ricavi compresi tra mezzo milione e 140 milioni di euro. Per il Molise parteciperanno le imprese di Campobasso con la 3 P srl, Azienda di Trasporti Molisana spa, C.U.S. s.coop.s., Di Ciero srl, Eden srl, Esseacca srl, Exhibit Design srl, La Molisana spa, Sirio s.coop.s. e di Isernia con la B.M.N. Salus srl, Cisar srl, Democom srl, Di Iorio spa.

L’evento, organizzato per la quinta edizione pugliese e per le prime lucane e molisane da Industria Felix Magazine, presenterà anche il nuovo periodico nazionale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, Regione Puglia, Puglia Sviluppo (con un intervento finanziato a valere sulle risorse dell’azione 3.5 del POR Puglia 2014/2020 “Attrazione degli investimenti e interventi di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi”), con i patrocini di Politecnico di Bari, delle Università di Bari, di Foggia e del Salento, Confindustria, di Confindustria Puglia, Basilicata e Molise, Ansa (media patner), con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Lidl Italia, MV Line Group, Amicar – Lexus Bari, Michele Gravina srl e Cantina Fiorentino.