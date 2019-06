Fca ha ritirato “con effetto immediato” la sua proposta di fusione con il gruppo Renault. Saltano le nozze tra il gruppo italo-americano e i francesi perché “le condizioni politiche attuali in Francia non consentono l’operazione”, anche se il ministro francese non esclude che “le trattative possano riprendere”.

Non vi sarebbero attualmente in Francia le condizioni politiche perché una simile fusione proceda con successo: questa la sintesi della decisione, presa dopo che Renault aveva fatto sapere che “il Cda non è stato in grado di prendere una decisione sulla proposta di fusione a causa dell’auspicio espresso dai rappresentanti dello Stato francese di rinviare il voto ad un consiglio ulteriore”. Il governo francese, che detiene una partecipazione del 15% in Renault, si era detto favorevole alla fusione ma aveva allo stesso tempo espresso una serie di condizioni per dare il suo via libera all’operazione.

Attorno all’ipotetico – e per ora naufragato – accordo c’era un clima di grande attesa, preceduto dalle garanzie di Fca circa il fatto che nessuno stabilimento rischiava la chiusura. Fiat Chrysler Automotives aveva presentato a Renault una proposta non vincolante di fusione alcune settimane fa, con l’obiettivo di fondere le due aziende automobilistiche in un gruppo con ricavi da 170 miliardi, in una società detenuta al 50% da entrambe quotata a Milano, Parigi e New York.