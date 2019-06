Mondiale di calcio femminile, azzurre eliminate. Sabatino chiude senza gol

Termina l’avventura mondiale delle azzurre della nazionale di calcio femminile sconfitte questo pomeriggio 29 giugno nei quarti di finale della Coppa del Mondo dall’Olanda per 2 a 0.

Le ragazze allenate da Milena Bartolini non sono riuscite a ripetere le grandi prestazioni che finora avevano caratterizzato il loro mondiale e si sono dovute arrendere alle reti di Miedema e Van der Gragt. Fra le italiane ha giocato uno spezzone di gara anche Daniela Sabatino, l’attaccante del Milan nata ad Agnone 34 anni fa ma cresciuta in Abruzzo a Castelguidone. Per lei, subentrata alla Bonansea a inizio ripresa, un cartellino giallo e una grande occasione a pochi minuti dalla fine per riaprire l’incontro ma senza successo. Il suo mondiale si chiude quindi senza gol realizzati.

Alle azzurre vanno comunque fatti i complimenti per aver attirato l’attenzione di milioni di italiani e per aver spezzato molti pregiudizi nei confronti del calcio femminile.