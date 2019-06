Marchio di qualità garantita della Regione Molise: Micone presenta proposta di legge

Una proposta di legge per realizzare un marchio di qualità e di origine denominato “Qualità garantita della Regione Molise”, con l’obiettivo di tutelare i prodotti ma anche i servizi delle piccole e medie imprese locali. E’ stata presentata dal Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone e si chiama “Misure per la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine “Qualità garantita della Regione Molise”.

“Serve a tutelare le piccole e medie imprese che hanno pochi mezzi per difendersi dalla concorrenza sleale del mercato e nel contempo avrebbe l’effetto di fornire una forte garanzia di qualità dei prodotti ai consumatori che sarebbero in grado di identificare specifiche proprietà, caratteristiche, tipicità ed unicità del prodotto. L’idea è nata – ha dichiarato Micone – ascoltando e recependo le istanze dei produttori di beni e servizi locali che hanno rimarcato la fondamentale necessità di quanto sia importante il ricorso ai segni distintivi per assicurare una visibile presenza sul mercato dei loro prodotti attraverso un marchio di qualità con indicazione d’origine”.

Sulla scia di alcune Regioni che hanno già legiferato per la creazione di marchi cosiddetti “ombrello” di qualità e di origine, si è reso necessario l’impegno regionale a definire un percorso giuridico finalizzato a istituzionalizzare il marchio di “Qualità garantita della Regione Molise” come un vero e proprio segno di identità e riconoscibilità dei prodotti e servizi che caratterizzano il nostro territorio, tanto da promuoverli ed innalzarli come patrimonio, peculiarità, tradizioni e simboli del Molise.