La riorganizzazione e il potenziamento della Polizia Municipale al centro dell’agenda politica del Movimento 5 Stelle. Il piano dell’aspirante primo cittadino Roberto Gravina, che domenica 9 giugno si giocherà al ballottaggio la sfida decisiva contro Maria Domenica d’Alessandro, sarà illustrato lunedì 3 giugno in una conferenza stampa a cui parteciperà anche il consigliere regionale Angelo Primani.

Per conquistare palazzo San Giorgio dunque i pentastellati ripartono dai temi e da una delle ‘questioni’ più calde che hanno tenuto banco durante l’amministrazione targata Battista: l’organico dei vigili urbani è carente. In più il Corpo non ha un comandante vero e proprio. A guidare il settore è un dirigente comunale, l’avvocato Matteo Iacovelli. Il che ha creato qualche malumore da parte di alcuni agenti che non ne riconoscevano il ruolo. Per questo, se sarà eletto al governo della città capoluogo, M5S annuncia la pubblicazione dell’avviso per reperire il nuovo comandate.

“Per poter garantire una gestione proficua e immediata di una serie di problematiche amministrative legate a un settore importante come quello della Polizia Municipale – l’idea di Roberto Gravina – si dovrà necessariamente partire da un’accurata verifica della pianta organica e della capacità assunzionale, visto che il settore in questione è da tempo sotto pianta organica. Il nostro programma prevede il potenziamento della polizia locale non soltanto con uomini, ma anche con mezzi e, soprattutto, non si potrà procrastinare ulteriormente, come fatto in questi anni, l’avviso pubblico per il reperimento di un nuovo comandante“.

La riorganizzazione della Polizia Municipale è solo una parte della più ampia organizzazione che M5S in mente dell’amministrazione comunale.

“Tutto ciò – ha spiegato il candidato sindaco – rappresenta una parte significativa del nostro programma inerente il riassetto dell’amministrazione comunale, che si baserà, in ogni settore, sull’individuazione di persone che abbiano competenze specifiche e professionali ben riconosciute. Ciò è trasferibile anche nelle scelte da porre in essere nel momento in cui i cittadini, il 9 giugno, esprimeranno per me e per la mia squadra la preferenza come sindaco. Infatti, bisogna intervenire immediatamente avendo ben chiare le azioni principali da compiere nel breve e nel medio periodo. Per questo abbiamo individuato già delle macro aree per una possibile strutturazione della giunta da far partire anche con 4 assessori. Tra questi, – ha precisato il candidato a sindaco del MoVimento 5 Stelle – non escludiamo figure tecniche da scegliere non in base alla loro vicinanza politica, ma in base alle loro capacità e competenze, perché il bene della città viene prima di ogni altro interesse di bandiera.”