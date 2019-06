Lavori sulla rete idrica: senz’acqua Campobasso, Riccia e Castelpagano

Sono tre complessivamente i comuni interessati dall’interruzione del flusso idrico programmato da Molise Acque che ne ha dato notizia tramite una nota stampa inviata nelle redazioni giornalistiche e alle amministrazioni comunali. Mancherà l’acqua a Campobasso, Riccia e Castelpagano (in provincia di Benevento) per un intervento di riparazione su una condotta che si trova in località La Selva in agro di Campochiaro, sorgenti di Rio Freddo, nel tratto centrale di sollevamento di Santa Maria delle Macchie.

Domani 12 giugno dalle ore 10 stop alla erogazione idrica al Consorzio Santa Lucia di Campobasso, al serbatoio Lama bianca e al serbatoio Sacrario. La riduzione del flusso idrico riguarderà inoltre i serbatoi di Cese basso e Cese alto. Stop alla erogazione dell’acqua pure nei serbatoi di Monforte e Calvario.

A Riccia l’interruzione del flusso idrico riguarderà il consorzio Escamara, Bosco Mazzocca e il consorzio Toppo dei Tigli.

Infine mancherà l’acqua nel centro urbano di Castelpagano e di tutti i consorzi allacciati sulla condotta del molisano destro.

Il ripristino è previsto in serata. E si preannunciano disagi per i residenti interessati dallo stop.