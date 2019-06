La ditta non rimuove i bidoni condominiali e si forma una discarica: protestano residenti via Adriatica

Proteste da parte dei residenti dei condomini di via Adriatica 44/a di Termoli che si trovano a fare i conti con una mini discarica condominiale, a causa del mancato sostituzione dei bidoni condominiali.

“La Rieco, con mail della responsabile dottoressa Cappella, si era impegnata sin dal 18 giugno a sostituire i contenitori condominiali collettivi dell’immondizia con quelli individuali (ai quali abbiamo diritto in base alle norme della stessa ditta), al condominio di via Adriatica 44/a, senza che finora abbia provveduto” fanno sapere i residenti.

“Gli attuali contenitori, posizionati in via Olivieri, sono diventati perciò quotidianamente una pubblica discarica maleodorante. Chiunque passi vi immette abusivamente alla rinfusa qualcosa. Non vogliamo che ciò continui. Successivi interventi dell’amministratore presso la ditta non hanno sortito alcuno effetto. Siamo perciò costretti, a scanso di qualunque nostra responsabilità, a denunciare pubblicamente la situazione”.

I residenti affermano infatti di temere che “col caldo e l’afflusso di numerosi villeggianti le condizioni igieniche già precarie si aggravino, rendendo invivibile quel luogo centrale della città. Confidiamo che questo sia l’ultimo sollecito che rivolgiamo”.