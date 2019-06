Insieme da 50 anni, Elisabetta ed Errico festeggiano le Nozze d’oro

Era il 29 Giugno del 1969, ricorreva la festività dei Santi Pietro e Paolo. Quel giorno Errico Russo ed Elisabetta Falconio hanno coronato il tanto atteso momento di felicità nella lussureggiante Toscana. Un matrimonio di amore e di speranza, dopo lunghi e spasmodici anni di fidanzamento: lui a Termoli, lei a Vicopisano – un piccolo centro in provincia di Pisa – con incontri e partenze, nostalgie e desideri, lacrime e sorrisi.

Oggi, dopo 50 anni di matrimonio, Errico ed Elisabetta sono di nuovo sull’altare, uniti nella preghiera a Dio, circondati dall’amore dei figli, dei nipoti e di tutta la famiglia. Oggi, 29 giugno 2019, esattamente mezzo secolo dopo il fatidico sì, insieme con i figli Liberato e Maria Rosaria rinnoveranno l’abbraccio d’amore e di gioia ribadendo la loro promessa sull’altare.

La cerimonia alle ore 12 nella chiesa di Sant’Antonio, a Termoli, dove questi due ex splendidi ragazzi, che non hanno perso il sorriso e la bellezza del volto e dell’anima, pronunceranno ancora una volta il loro amore, circondati dal sentimento di gratitudine infinita dei figli per tutto ciò che hanno ricevuto in dono.