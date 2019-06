Da questa mattina, domenica 9 giugno, i cittadini più attempati di Portocannone potranno usufruire di uno spazio tutto nuovo. Infatti, dopo i lavori di restauro, è stato inaugurato il Circolo della terza età “Famiglia Beatrice”.

Dotato di tutti i comfort il locale, sito in via Roma, è stato acquistato e donato al comune, con le finalità sociali di circolo per la terza età, dal signor Raffaele Beatrice nativo di Portocannone ma residente da oltre 50 anni in Lombardia. Un dono, quello del signor Beatrice, che nasce dal forte vincolo d’affetto che da sempre lo lega alla sua comunità d’origine.

Nonostante il sole cocente, e il caldo estivo, tanti i cittadini che sono accorsi alla cerimonia di inaugurazione: il sindaco Giuseppe Caporicci e tutta l’amministrazione comunale hanno tenuto a sottolineare il lodevole gesto di generosità compiuto dal signor Beatrice nei confronti della comunità. Al termine della cerimonia è seguito un momento di rinfresco organizzato dall’Amministrazione comunale