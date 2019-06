È morto sul colpo, per le conseguenze devastanti del terribile schianto che si è verificato oggi, sabato 29 luglio, poco dopo le 17:30. La vittima è Christian Smisek, classe 1991 di Termoli. Aveva fatto il compleanno solo quattro giorni fa. Un giovane artista a tutto tondo, Christian: cantante, corista, chitarrista, compositore, arrangiatore. Metteva la sua passione nella musica al servizio degli altri offrendo corsi di chitarra classica e chitarra elettrica nella sua città.

Il teatro dello schianto che non gli ha lasciato alcuno scampo, tanto che i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili, è ancora una volta la Statale 16 Adriatica. Due auto sono entrate in collisione a forte velocità dopo il semaforo di Petacciato marina, andando in direzione nord, all’altezza del villaggio realizzato svariati anni fa e abitato in prevalenza d’estate. Il giovane 28enne alla guida della Fiat Punto, che stava procedendo in direzione Termoli, ha avuto la peggio.

di 12 Galleria fotografica Incidente SS16 Petacciato









Per lui i soccorsi del 118 si sono rivelati inutili. I Vigili del fuoco lo hanno estratto cadavere dalle lamiere accartocciate dell’abitacolo, dopo essere arrivati insieme alle ambulanze e ai Carabinieri sul posto, chiamati dagli stessi automobilisti che si sono fermati davanti a una scena terrificante. La Fiat Punto ha urtato con violenza, frontalmente, contro la Lancia Delta che stava viaggiando in direzione Vasto.

L’altro conducente coinvolto nell’incidente, che a quanto si sa sarebbe un giovane di 28 anni – come la vittima – di origine albanese ma da anni residente a Campomarino, è stato estratto cosciente, malgrado i fortissimi dolori che accusava. Per lui si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Vasto ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Nell’attesa dell’arrivo della Polizia stradale, preposta ai rilievi e alla verifica delle eventuali responsabilità nonché della dinamica del sinistro, il traffico è rimasto bloccato. Le auto sono state fatte tornare indietro in entrambe le direzioni. La pattuglia della Stradale è arrivata da Campobasso dal momento che non c’erano vetture disponibili su Termoli.