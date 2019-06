Il Molise scopre il talento del ‘suo’ Giorgio Prigioniero, l’imbianchino che canta la spensieratezza

Molisano di Petrella Tifernina, imbianchino per vivere, cantautore per passione. Giorgio Prigioniero è una piacevole novità della musica italiana. Per amore e per diletto ha iniziato a scrivere e produrre i suoi brani ‘in casa’, giungendo a realizzare dei videoclip che ‘straordinariamente’ hanno raggiunto e superato le 35mila visualizzazioni. Bella eccezione alla regola del ‘tutto prodotto a tavolino’, Giorgio è in un certo senso prigioniero di nome e di fatto: prigioniero della sua ‘passione di scrivere e cantare’ da oltre 15 anni.

Ha iniziato a lavorare come imbianchino da ragazzo, restando a vivere nel suo amato borgo di Petrella. E oggi “ci canta la vita senza nodi in gola”, con spensieratezza, semplicità e tanta verità emotiva.

L’aspetto più gratificante della sua favola popolare ancora agli inizi, ma ci auguriamo che possa essere lunga e universale, è che il pubblico stravede per lui, ama le sue canzoni, resta affascinato dal perfetto bilanciamento di testi e musica, impegnati ma lievi. Ai suoi sostenitori, Giorgio ha deciso di dedicare il suo primo live tour 2019 titolato “Rullo e Pennello”. Prima assoluta giovedì sera, ore 20.30 al Teatro Risorgimento di Larino. Straordinario l’ospite d’eccezione: Alessio Bonomo, simbolo del buon cantautorato italiano.

Quella in programma è una produzione del Collettivo Pachamama, Tm Teresa Mariano, Open Arts Studio, BSS production. Una passata di rullo e pennello, insomma, noi ci saremo, curiosi di ascoltare le melodie del ‘cantautore imbianchino’ venuto da Petrella.