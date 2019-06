Il centro storico di Campobasso palcoscenico per artisti emergenti: torna il ‘MArteLive’

Giovane, fresca: irrompe l’arte live nel centro storico di Campobasso. Torna in Molise il festival MArteLive, che da 18 anni continua a rivoluzionare il modo di concepire l’arte in Italia. Musica, teatro, cinema, fotografia, danza, street art, moda, pittura, letteratura: tutto il talento emergente in cinque serate. Boom!

Dal 1 al 5 luglio Piazzetta Palombo e la galleria di via Palombo accoglieranno le semifinali regionali di MArteLive: oltre 50 artisti in lizza per le finali molisane che apriranno le porte alla finalissima della Biennale MArteLive a dicembre nella Capitale. L’arte sta attraversando tutta l’Italia, vivacizzando le piazze e il mondo dei giovani. Anche il Molise si gioca le sue carte.

Le performance vedranno in azione i talenti regionali che hanno voglia, entusiasmo e potenziale per mettersi in mostra in un contesto organizzativo e ambientale ideale per tirare fuori il meglio dal proprio bagaglio artistico. È la continua ricerca di talenti che contraddistingue MArteLive sin dagli esordi, nel 2001, quando è nato il festival multi-artistico che, attraverso progetti speciali caratterizzati dalla compresenza di più discipline nello stesso luogo e nello stesso momento, ha smosso i canoni tradizionali di promozione dell’evento artistico e della valorizzazione del talento.

A Campobasso si annunciano cinque serate di arte e spettacolo live in contemporanea in quattro location diverse collocate nella stessa piazza: piazzetta Palombo, Zeppelin Pub, Circolo Arci Beatnik e galleria di via Palombo.

Possono partecipare artisti fra i 18 e i 39 anni. La scadenza per iscriversi è fissata al 30 giugno. Queste le sezioni previste in Molise: musica, teatro, danza, cinema, letteratura, pittura, fotografia, moda, street art. E questi gli abbinamenti per serata: cinema-letteratura; pittura &street art-danza; teatro-fotografia; moda-dj; musica.

Si battaglierà per raggiungere le finali regionali d’inizio autunno e, in proiezione, guadagnare non solo le finali di Roma ma anche la robusta ricompensa di premi e altre opportunità, tra le altre premi in denaro e la possibilità di partecipare a diversi festival e produzioni, oltre che residenze artistiche, ingaggi e borse di studio.

Il ventaglio di possibilità schiuse da MArteLive e la grande visibilità di cui si beneficia con le esibizioni, sono alla base della formula del Festival ideato da Giuseppe Casa, che, nel 2011, ha compiuto il grande salto, dando vita alla Biennale MArtelive, che per l’edizione 2019 prevede oltre 300 eventi in 40 location sparse su tutto il lazio. Così è esplosa la modalità dello “spettacolo totale” su molteplici location, ‘trovata vincente’ che è valsa a MArteLive il premio come miglior Festival italiano dal MEI-Meeting delle Etichette Indipendenti.

Un anno dopo l’altro, oggi l’evento è diventato imponente, di qualità. MArteLive attira migliaia di spettatori, e collabora con alcuni dei migliori artisti della scena contemporanea, scoprendo o lanciando giovani talenti che poi si sono affermati come le band Kutso, Nobraino e Management del dolore post operatorio, Gio Evan (scrittore, poeta, cantautore), Matteo Rovere (produttore e regista),Nathalie (cantautrice vincitrice di X Factor nel 2010), Sydney Sibilia (regista), Luca Vecchi (sceneggiatore e attore), Rino Alaimo(scrittore), Claudio Giovannesi (regista), Giuseppe Gagliardi (regista e sceneggiatore), Valerio Lundini (autore di fumetti e tv).

Campobasso e il Molise entrano dunque a pieno titolo nel contenitore multiforme della Biennale, per dare a tutti un luogo e un momento di totale condivisione del talento artistico. Gli artisti impegnati saranno attentamente osservati e valutati da una giuria composta da professionisti del settore. Inedito e promettente il contesto che ruota attorno alla meravigliosa piazzetta Palombo, un tempo Piazza dei Commestibili.

Le semifinali regionali sono promosse da Biennale MArteLive, con il patrocinio del Comune di Campobasso e organizzate dal Collettivo di Rilancio Culturale Pachamama/Antenna Molise in associazione con TM eventi e Open Arts Studio, ed in collaborazione con Bonzo (pittura&streetart), Circolo Letterario Arci Beatnik (letteratura), I.N.C.A.S. Produzioni (teatro&cinema), Atelier Marvè (moda), Associazione Fotografica Sei Torri e Associazione Fotografica Vivian Maier (fotografia), Stonemedia, Zeppelin Pub (stand enogastronomico).

La quota di iscrizione per i contest artistici è a un costo agevolato entro il 30 giugno 2019 (https://concorso.martelive.it/sezioni).

Informazioni:

iscrizioni@martelive.it

info@martelive.it

www.martelive.it – www.labiennale.eu