Grande successo per il ‘Progetto Sport di Classe’: oltre 1600 alunni hanno preso parte alle attività

Milleseicento alunni provenienti da 87 plessi scolastici molisani hanno preso parte alle attività del ‘Progetto Sport in Classe’: tre giorni di feste finali che si sono svolte a Campobasso il 4 giugno nell’antistadio ‘Campo Acli’, al ‘Cannarsa’ di Termoli il 5 giugno ed al ‘Lancellotta’ di Isernia il 6. Il progetto è stato possibile grazie alla partecipazione del CONI Molise che ha verificato anche i risultati ottenuti al termine del percorso.

Giunto al quinto anno di svolgimento, la manifestazione è nata dall’accordo tra MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) e CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dopo la proficua esperienza del Progetto di Alfabetizzazione Motoria e del Progetto Primaria.

Un successo, reso ancora maggiore grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli, che ha avuto l’obiettivo di migliorare le competenze motorie e gli stili di vita della persona attraverso l’educazione motoria e sportiva nella scuola primaria. Il progetto, al contempo, persegue il fine di attuare e portare a regime un corretto ed uniforme programma di educazione fisica nella scuola primaria.

Alla festa di Campobasso hanno partecipato 29 plessi: IC D’Ovidio CB, IC Montini CB (De Gasperi e Mascione), IC Petrone CB, IC Jovine CB, Campodipietra, Ferrazzano, Gildone, Toro, Jelsi, Riccia, Baranello, Busso, Castropignano, Fossalto, Torella del Sannio, Sant’Elia a Pianisi, Pietracatella, Monacilioni, Vinchiaturo, Guardiaregia, Mirabello Sannitico, Cercepiccola-San Giuliano del Sannio, Sepino, Colle d’Anchise, Ripalimosani, Petrella Tifernina, Campolieto e Lucito.

Alla festa di Termoli hanno partecipato 28 plessi: II Circolo Termoli (Via Maratona), III Circolo Termoli, Campomarino (Centro e Nuova Cliternia), Larino (Rosano e Novelli), Castelmauro, Acquaviva CC, Guardialfiera, Lupara, Montefalcone, Guglionesi, Montenero di Bisaccia, Mafalda, Tavenna, Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni, Palata, Montecilfone, S.ta Croce di Magliano, Rotello, Bonefro, Colletorto, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Portocannone, Ururi e Casacalenda.

Alla festa di Isernia hanno partecipato 30 plessi: IS S.G. Bosco, IS San Pietro Celestino, IS San Leucio, IS San Lazzaro, Venafro (Centro e Camelot), Sesto Campano, Venafro “Pilla”, Pozzilli, Montaquila, Monteroduni, Macchia d’IS, Sant’Agapito, Agnone San Marco e Marinelli, Belmonte del Sannio, Poggio Sannita, Frosolone, Castelpetroso, Macchiagodena, Colli a Volturno, Fornelli, Cerro al Volturno, Forli del Sannio, Pettoranello di Molise, Carpinone, Pescolanciano, Carovilli, Capracotta, San Pietro Avellana e Vastogirardi.