Giubileo a Montemitro, domenica festa della comunità

Nell’anno giubilare in onore di Santa Lucia domenica 30 giugno 2019 la comunità parrocchiale celebra una particolare e originale festa della comunità nell’ultima domenica di giugno quando a Montemitro è consuetudine fare la processione in onore del Sacro Cuore di Gesù a conclusione del mese dedicato.

La festa si svolgerà come se fosse la festa di un Santo, solo che questa sarà la festa dei “santi”, termine con il quale San Paolo Apostolo definisce tutti i battezzati chiamati ad essere un solo corpo. “La vocazione ad essere uno – spiega il parroco, don Angelo Giorgetta – vorrebbe essere la risposta alle molteplici realtà di divisione presenti nei nostri piccoli paesi. Questa festa non è una ‘ricetta’ per unire le persone ma vorrebbe essere una risposta alla tentazione di allontanarci gli uni dagli altri. Sarebbe bello se per l’occasione sacerdoti e laici offrissero una loro testimonianza relativa alla loro ‘statura interiore’ intesa come chiamata alla maturità umana e cristiana. Questa, non è una festa patronale o sociale ma un tentativo per sottolineare la preziosità dei battezzati praticanti che festeggiano, con i non praticanti, la comune chiamata alla santità secondo gli insegnamenti del Concilio Vaticano II”.

Il programma prevede alle 9, per le vie del paese, l’esibizione del complesso bandistico del comune di Campolieto. Alle 11 la Santa Messa. Al termine della processione: breve esibizione della banda in piazza del Popolo con rinfresco per tutti offerto dal parroco e dai fedeli.