Il furto di cui si menziona in un post su Facebook sarebbe accaduto ad aprile scorso al Teatro Savoia di Campobasso che nell’ambito della rassegna “Poietika” ospitò Vandana Shiva.

Nel post si racconta di un furto che sarebbe stato perpetrato in teatro quando erano presenti poche persone e cioè il personale che gestisce la struttura e quindi anche il sistema di videosorveglianza e i dipendenti dell’organizzazione della rassegna di Molise cultura.

Il furto avrebbe visto in azione un uomo con il cappellino rosso, almeno questo traspare dalle immagini delle telecamere, che ha portato via non solo la macchinetta fotografica ma anche le schede di memoria che contenevano tutto il materiale fotografico dell’ospite arrivata a Campobasso insieme a tutto il suo staff.

Circa 1000 scatti di Vandana Shiva che raccontavano i suoi viaggi in India in Indonesia e in tanti altri paesi momenti salienti di ogni evento che l’ha vista protagonista scomparsi assieme all’attrezzatura fotografica.

La denuncia è stata eseguita diversi giorni dopo ma non a Campobasso.