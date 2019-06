Per celebrare il loro passaggio alle scuole medie che avverrà a settembre e salutare così i cinque anni della scuola elementare, gli studenti della quinta A, B e C della scuola di Difesa Grande del Primo Circolo didattico di Termoli hanno pensato a qualcosa di originale e diverso. Non solo il classico pranzo con le insegnanti che li hanno accompagnati in questo quinquennio, ma anche qualcosa che potesse rimanere a tutti: hanno perciò pensato, anche con l’aiuto dei genitori, di piantare gli alberi.

“Hanno scelto di dedicare le ultime ore di scuola al rimboschimento degli spazi verdi che circondano l’edificio scolastico. Questa iniziativa – spiegano gli insegnanti a nome degli alunni – ha lo scopo di lasciare una traccia indelebile come ricordo della loro presenza e un messaggio di positività alle future classi quinte perchè anche loro possano realizzare gesti significativi per il rispetto dell’ambiente e per sensibilizzare le persone a non commettere altri errori che danneggiano l’ecosistema. Bisogna fare i ringraziamenti al vivaio regionale della Forestale che ci ha donato gli alberi, alla collaborazione dell’azienda Desiderio che ci ha dato una mano nella messa a dimora”.