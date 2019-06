Il fine settimana che sta per iniziare sarà caratterizzato dal culmine dell’ondata di caldo di provenienza nordafricana in special modo al Centro-Sud. Si andrà agevolmente oltre i 35-36 gradi anche in collina e le pianure rasenteranno i 40 gradi.

SITUAZIONE – L’alta pressione nordafricana ancora ben salda sul Mediterraneo centrale che nel weekend non si limiterà a proteggere solo il Centro-Sud Italia, ma l’ondata di caldo si farà sentire anche sulle regioni settentrionali. Correnti molto calde provenienti dal deserto interesseranno dapprima le Baleari e la Sardegna, poi si muoveranno verso i settori centrali peninsulari ed il Sud. E nel weekend quasi tutta la Penisola sarà colpita da questa prima ondata di calore della stagione che porterà temperature molto elevate sulle Isole Maggiori e sulle regioni del Sud, con punte fino a 36-38°C sulle zone di pianura interne.

Meteo sull’Italia nel weekend

Meteo VENERDÌ – Inizia l’acuto della nuova ondata di caldo. Aria rovente risale il bacino centrale del Mediterraneo abbracciando la Sardegna, le regioni centrali e la Sicilia con propaggini fino al Nord. Le temperature aumentano ulteriormente. Al Nord previste massime tra 28 e 34°C con sensazione d disagio per afa. Al Centro previste massime fino a 36 e 38°C su Sardegna e regioni tirreniche, più basse sul versante adriatico, punte non escluse di 39° su aree interne di Toscana, Umbria e Sardegna. Infine, al Sud previste massime fino a 38°C tra Sicilia e regioni tirreniche, più basse sull’Adriatico; tra le città più calde Foggia, Cosenza, Catania e Lecce, molto afose Napoli, Caserta e Messina. Caldo anche in montagna. Valori più bassi lungo le zone costiere, mitigate dal mare la cui superficie si manterrà ancora relativamente fresca, ma anche con condizioni più afose per il maggior tasso di umidità.

Meteo SABATO – Ancora gran caldo soprattutto su adriatiche e Sud, mentre inizierà a perdersi qualche grado sulle regioni centrali tirreniche a causa dell’ingresso di correnti relativamente più fresche settentrionali. Al Nord attese massime tra 29 e 34°, al Centro tra 30 e 34° su tirreniche e pianure interne, tra 29 e 33° sulle adriatiche, valori inferiori a 30° in Sardegna. Al Sud massime tra 28 e 33° tra tirreniche e Calabria, tra 32 e 34° sul versante adriatico.

METEO SETTIMANA IN MOLISE:

VENERDÌ: giornata soleggiate e molto calda. Completa assenza di nubi e un cielo lattiginoso per gli alti tassi di umidità. Temperature fino a 33-35 gradi sulle pianure del Basso Molise. Clima afoso. Sulla costa i valori termici saranno mitigati dal mare. Qualche nube da ovest in passaggio in serata. Venti assenti. Mare calmo

SABATO: giornata completamente stabile e soleggiata però con qualche passaggio nuvoloso in particolar modo al mattino. Serata calda e stabile. Temperature in ulteriore aumento le quali localmente potranno superare i 36-38 gradi in Basso Molise e sulla piana di Venafro. Venti assenti. Mare calmo

DOMENICA: giorno festivo completamente stabile e soleggiato. Qualche sporadica nube sui rilievi. Si perderà qualche grado rispetto alla giornata precedente per l’ingresso di correnti più fresche da ovest; valori che supereranno comunque i 30 gradi ovunque. Mari calmi. Venti deboli o assenti, tendenti da maestrale sulla costa.