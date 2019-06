Nuova stagione estiva, stessi problemi. E soprattutto un’arteria, la Bifernina, il principale collegamento tra il Molise centrale e la costa, che mostra puntualmente tutti i propri limiti. Inadeguata per sostenere il traffico di auto, pullman e mezzi pesanti che quotidianamente si spostano dal capoluogo a Termoli (e viceversa). Ancora più inadatta nei fine settimana estivi, quando da Campobasso i turisti ‘mordi e fuggi’ si riversano sul litorale adriatico molisano per trascorrere una giornata al mare.

Non c’è dubbio: se ci fosse una classifica simile a quella che Legambiente stila per le tratte ferroviarie, probabilmente la statale 647 potrebbe essere annoverata tra le peggiori d’Italia. Tanto è vero che l’idea di utilizzare i 220 milioni del Contratto di sviluppo per potenziare la Bifernina facendone una superstrada a quattro corsia continua ad essere sostenuta da una parte della politica e della pubblica opinione. L’adeguamento dell’infrastruttura è stata anche l’opzione più gettonata dai nostri lettori che hanno risposto al sondaggio lanciato da Primonumero sulle opere da finanziare con i fondi del Cis.

E ‘poveri’ gli automobilisti che in queste ultime settimane devono spostarsi sulla Bifernina: cantieri aperti per i lavori e semafori creano file e allungano i tempi di percorrenza. Le tribolazioni dei viaggiatori aumentano con il sole e il caldo: se in auto non si ha l’aria condizionata, il tragitto diventa un inferno come documentato dal video da noi realizzato. A regolare la circolazione sull’unica corsia disponibile c’erano due semafori: uno nei pressi di Petrella Tifernina, l’altro di Limosano.

Altri due impianti semaforici regolano il flusso di auto sulla Tangenziale di Termoli e su quella di Campobasso.

Infine, sul viadotto del Liscione si può circolare al massimo a 50 km/h (per evitare ulteriori sollecitazioni all’opera dopo il terremoto del 16 agosto 2018) ed è vietato sorpassare. Chi rispetta queste due regole del codice della strada? In pratica quasi nessuno.

Il risultato? Abbiamo impiegato quasi un’ora e un quarto per il tragitto Termoli-Campobasso. Tempi di percorrenza che arrivano fino ad un’ora e mezza la domenica, quando si rientra dalla costa verso Campobasso e i centri dell’hinterland. Un’odissea che nel tempo potrebbe scoraggiare le presenze sulla costa.