Meteo sempre più bollente con continui richiami di correnti meridionali. Nel fine settimana si potrebbero toccare i 38-40 gradi in alcune località orientali della regione.

A cura di www.meteoinmolise.com.

Situazione: il meteo d’Africa continua ad avere la meglio sull’Italia. Nonostante una leggera flessione termica rispetto ai valori elevatissimi registrati soprattutto nel weekend, l‘alta pressione subtropicale continua a reggere al Centro-Sud dell’Italia. L’insistenza del promontorio anticiclonico si deve alla presenza di una circolazione depressionaria sull’Europa Occidentale. Le temperature resteranno così sopra la norma, nonostante un lieve calo. Punte di 36/38 gradi continueranno a misurarsi in Puglia e in Molise. Solo il Nord risente di valori termici prossimi alla media, anche per effetto di meteo instabile con temporali.

Prospettive, apice del caldo: questa situazione di caldo estivo è destinata nuovamente ad accentuarsi subito dopo metà settimana. Già da giovedì una nuova risalita di correnti bollenti dall’entroterra algerino porterà maggiore stabilità anche al Nord, come effetto del rinforzo del promontorio anticiclonico. Di conseguenza avremo una nuova fase acuta di caldo, probabilmente maggiore della precedente e con effetti ancora più eclatanti al Centro-Sud dove l’impennata delle temperature sarà incentivata dall’arrivo di correnti di scirocco.

Tempo Italia fiammata bollente: nella giornata di venerdì raggiungeremo subito il picco di questa seconda fiammata sahariana, con generale ulteriore aumento termico che porterà i termometri fino a picchi locali di 38/40 gradi su alcune aree interne del Centro-Sud tirrenico, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Il tempo previsto in Molise:

Mercoledì: sia al mattino che nel pomeriggio, cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Solo nelle primissime ore del mattino, non sono da escludere locali velature. Venti deboli meridionali. Temperature in ulteriore lieve rialzo con punte di 33-34 gradi sul capoluogo di regione, 35-36 sulle aree interne orientali di bassa collina. Mare calmo o poco mosso.

Giovedì: giornata stabile. Per tutto il corso della giornata cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli meridionali. Temperatura in lieve diminuzione di 2-3 gradi.

Venerdì: su tutta la regione seguiterà ad esserci la presenza di un vasto campo anticiclonico con cielo sereno. Venti ancora deboli. Temperatura in nuovo rialzo.