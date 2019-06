Crisi idrica, Vivi Larino attiva raccolta firme: “Faremo sentire la voce dei cittadini”

Vivi Larino interviene con una nota sulla difficoltà che in questi giorni stanno vivendo numerosi paesi, tra cui Larino, per la mancanza di acqua. “La grave criticità che vivono i cittadini del Basso Molise in questi giorni di inizio estate ci induce a pensare

che i tempi per l’attivazione del Molisano centrale sono ancora lunghi – si legge nel comunicato – La nostra associazione il 3 giugno 2019 aveva inviato a Molise Acque una lettera aperta per incontrare i responsabili dell’Ente ed illustrare e discutere sulle nostre perplessità circa la tempistica di reale attivazione del servizio e se la quota-parte idrica prevista sia sufficiente a soddisfare le esigenze del territorio, visto che in questo periodo la popolazione raddoppia con l’arrivo dei turisti, senza ricorrere all’integrazione con l’acqua dell’invaso del liscione che tanti problemi organolettici e qualitativi ha dato finora.

Ancora non siamo stati onorati di una risposta in tal senso, e quindi noi di ViviLarino avvieremo nei prossimi giorni una raccolta firme sul territorio per far sentire la voce dei cittadini e portarla nelle massime sedi Istituzionali, e convocheremo una nuova assemblea pubblica invitando tutti i sindaci del territorio interessati al nuovo servizio, il presidente della Giunta Regionale, l’Assessore Regionale di riferimento ed il Ppesidente di Molise Acque – aggiungono.

La partecipazione di tutti è indispensabile per attivare un servizio di grande importanza per il territorio e per il benessere di tutti – continuano e concludono ‘’Il diritto all’acqua risulta quale estensione del diritto alla vita, si legge nella Dichiarazione universale dei diritti umani”.