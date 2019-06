Il blog “La seconda luna” è stato premiato al concorso nazionale “I colori della vita“. Primonumero aveva parlato tempo fa di questo laboratorio di sogni e scrittura.

“Gli studenti della Scuola secondaria di primo grado dell’omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia guidati dalla docente Laura D’Angelo hanno sviluppato con originalità e sentimento il tema dell’io nella società contemporanea, apparentemente sempre più connesso agli altri e al mondo grazie ai social, ma in realtà sempre più soggetto all’individualismo e alla solitudine”, spiega la professoressa.

Sono i “posti del cuore” quelli che dal blog, come veicolo immediato e moderno di informazione, diventano occasione per “riconnettersi con il cuore”, per fare della scrittura un punto di incontro con quanto c’è di bello e vero e vivo in ognuno di noi: per restituire all’umanità “modernizzata” il suo anelito costitutivo all’essere umano, a sentire con il cuore, al di là di ogni connessione virtuale o irreale.

Il concorso, indetto dall’Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano in ricordo dei bambini e della maestra Carmela rimasti uccisi durante il terremoto del 2001 dal crollo della loro scuola, i piccoli angeli di San Giuliano di Puglia, vuole attraverso il sentimento della memoria e il dolore della perdita dare vita ad un nuovo umanesimo capace di farsi portavoce di valori autentici, nell’era veloce della modernità.

“Oggi tutti a correre verso qualcosa – si legge sulle pagine del blog -, i posti restano. Forse cambiano al passare del tempo, ma non sono luoghi di passaggio, non sono per tutti, sono per pochi, per pochissimi. Sono i luoghi della poesia, dell’amore più vero”. Il blog “La seconda luna” è il lavoro finale del corso Pon di scrittura e letteratura delle classi II A, III A, III B. Il blog è raggiungibile al seguente link.