Capannone in fiamme, giallo sulle cause: indagano i vigili del fuoco

Il cantiere che era stato allestito in contrada Campimarzi a Bojano era destinato alla realizzazione di un capannone. Ma la notte scorsa, attorno a mezzanotte, una telefonata di allerta arrivata al 115, ha messo in allarme uomini e mezzi dei vigili del fuoco, che giunti sul posto indicato dalla telefonata si sono trovati dinanzi al capannone che stava andando in fiamme.

In realtà, all’arrivo dei vigili del fuoco, il fuoco aveva interessato i pannelli coibentati per la copertura e il gruppo elettrogeno della ditta, parcheggiato ovviamente in cantiere per l’utilizzo quotidiano rispetto alla messa in opera.

Vista l’anomala dinamica dei fatti e quindi dell’incendio , sul posto è intervenuta anche la squadra del nucleo investigativo antincendio che sta vagliando le cause delle fiamme per attribuire eventuali responsabilità.