Piazza Prefettura, nei pressi del monumento dedicato a Gabriele Pepe. Era il ‘quartier generale’ di Pasquale de Soccio, qui era possibile incontrarlo con il suo taxi. E’ stato il pioniere del settore in tutto il Molise, il primo a portare a Campobasso questa novità.

‘Baffone’, lo chiamavano gli amici e chi gli voleva bene, si è spento questa mattina – 1 giugno – lasciando la città priva di un personaggio che in un certo senso appartiene alla memoria storica dello stesso capoluogo: Pasquale de Soccio, con il suo immancabile taxi, è stato un pezzo di storia del Novecento campobassano. A novembre avrebbe compiuto 100 anni.

Sposato con Giovannina nel 1952, tre figli. Tessera del taxi numero 1, attività che esercitava dal secondo dopoguerra (dal 1949 per la precisione), chi lo conosceva lo ricorda come “un signore d’altri tempi”, oltre a diventare un punto di riferimento del capoluogo. “Il tassista che non si arrende”, lo aveva definito qualcuno. Aveva una misurata passione per il lavoro, tanto da confessare che “stava male” senza il suo taxi. E lui, arzillo e attivo lo è stato sempre, anche in questi ultimi giorni, fino a quando il suo cuore ha smesso improvvisamente di battere.

Tre anni fa parlò di lui anche la trasmissione ‘Uno Mattina’, a cui inviarono una lettera le nipoti Antonella e Paola (anche loro molto conosciute a Campobasso grazie alla società sportiva Nuova Pallavolo fondata dalla mamma Lucia). Nonno Pasquale raccontò il suo attaccamento al lavoro, della patente presa il 7 settembre 1944 e insignito Cavaliere del Lavoro dall’allora presidente Ciampi. “All’inizio facevo il vetturino con i cavalli, poi sono arrivate le vetture americane e ho iniziato a guidare la corriera sulla linea Colle d’Anchise, Bojano, Campobasso”, le sue parole. “La mia prima macchina è stata una Balilla”, poi la ‘leggendaria’ Mercedes bianca.

La camera ardente è stata allestita presso il centro ‘Argento Vivo’, nella zona industriale di Campobasso. Invece i funerali si terranno domani, 2 giugno, alle ore 9.30 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova a Campobasso.

La notizia non ci ha messo molto a fare il giro della città e sui social in tanti hanno espresso messaggi di cordoglio. Tra questi quello della figlia Lucia: “Da oggi in Piazza Pepe ci sarà una persona in meno. Buon viaggio Papà… questa volta in aereo”.

Commovente il ricordo della nipote Paola: “Questa notte il mio nonnino è partito per il suo ultimo viaggio. Alcune persone sembrano eterne ma purtroppo non è così! Il tuo ricordo invece lo sarà, perché un una vita lunga, piena, gioiosa, ricca di affetti, aneddoti, saluti, suonate di clacson, telefonate (pronto Taxi) rimarrà per sempre! Eri un personaggio! E te lo dicevi da solo! In quanto tale rimarrai nel cuore, nella memoria di tutti e nella storia di questa città! I giorni che verranno saranno per noi dolorosi, a certe assenze ci si deve abituare piano piano… tu le nostre giornate le riempivi davvero! Ti promettiamo però che andremo avanti nel tuo ricordo, con i tuoi insegnamenti, con i tuoi proverbi, con i tuoi esempi, uniti alla nostra bella famiglia, ringraziandoti sempre. Ciao nonno, da oggi Piazza Pepe sarà più vuota”.

“Piazza Pepe ha perso il suo re. Resterà il trono a ricordarcelo in quella piazza, che era del suo Taxi, dei suoi passi, delle sue parole sempre lucide, dei suoi baffi. Era sua. Mancherai a Campobasso. A tutti. Addio, Baffò”, il ricordo dello scrittore Mirko Addesa.

“Un personaggio mitico – il ricordo di Maria Caterina – sempre allegro e con tanta voglia di vivere”.