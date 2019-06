Auguri agli sposi Pasquale Riccio e Angelica Quiquero

Un giorno da custodire sempre nel cuore per condividere un sentimento forte e consapevole alimentato dall’amore di Dio e dalla sua grazia. Sabato 8 giugno 2019 Pasquale Riccio e Angelica Quiquero si sono uniti in matrimonio nella chiesa di Sant’Antonio di Padova a Santa Croce di Magliano. Ai giovani sposi gli auguri più affettuosi dai genitori Michele e Maria Lucia, Salvatore e Rosetta, dai testimoni Michele, Rossana e Valeria, da tutti gli amici, dall’Azione Cattolica diocesana e da tutte le persone che hanno condiviso quel “sì” davanti al Signore che si rinnova in ogni momento con gioia e gratitudine.