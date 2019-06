Assunzioni sospette, M5S: “Da Toma un silenzio imbarazzante, ci rivolgiamo all’Anticorruzione”

Il primo esposto, indirizzato alla Procura di Campobasso, l’hanno annunciato lo scorso marzo. Il Movimento 5 Stelle si rivolgerà pure all’Autorità nazionale Anticorruzione per fare chiarezza su un caso che da mesi sta facendo parlare negli ambienti politici regionali: parliamo delle assunzioni sospette nell’ambito di una gara d’appalto indetta nel 2107 per il servizio di assistenza tecnica in Regione. Costo dell’operazione: un milione e 640mila euro di fondi europei (Por Fesr-Fse Molise 2014-2020).

Andrea Greco e gli altri esponenti pentastellati non hanno mai nascosto i propri dubbi sui dipendenti assunti: 22 persone che hanno preso servizio lo scorso novembre a palazzo Vitale. Di più: a loro dire con il bando vinto dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Consedin spa e Ernst & Young Financial – Business Advisors spa sarebbe stata favorita l’assunzione di persone vicine agli ambienti politici del centrodestra violando la stessa procedura con la quale questi soggetti sono stati assunti.

Della vicenda se n’è parlato oggi – 4 giugno – in Consiglio regionale, ossia “sette mesi dopo la presentazione della nostra interrogazione”, rimarca Greco. “Alcuni dei prescelti sarebbero molto vicini a rappresentanti della maggioranza o a esponenti di spicco del centrodestra regionale. Tuttavia non è solo questo il punto. La Consedin – spiega – ha vinto la gara d’appalto anche grazie ai titoli e alle esperienze dei candidati indicati nell’offerta. Esperienze pluriennali maturate sui Fondi FESR e FSE. In seguito alla stipula del contratto tra Regione e Consedin, però, 14 membri del gruppo di lavoro designati nell’offerta sono stati sostituiti da altre figure, pare senza una documentata ragione. Il bando di gara, infatti, prevedeva sì la possibilità di sostituzione, ma solo per ‘valide e documentate ragioni’. Tuttavia, guardando i curricula, sembrano emergere una serie di anomalie, sui profili e sulle esperienze, nel confronto tra la figura proposta in fase di gara e quella subentrata a sostituirla”.

Ma la risposta del governatore Donato Toma ha deluso i consiglieri dell’opposizione a 5 Stelle: “Oggi il governatore Donato Toma non ha chiarito nessuno dei dubbi avanzati nella nostra interrogazione datata 11 novembre 2018: non ha chiarito se l’attuale amministrazione regionale abbia fornito indicazioni e suggerimenti alle aziende aggiudicatarie per reclutare figure professionali che risulterebbero vicine a consiglieri o assessori dell’attuale maggioranza o a esponenti di spicco del centrodestra molisano né ha chiarito se tra gli assunti vi siano loro parenti. Inoltre non ha chiarito se tra gli assunti vi siano titolari di ulteriori incarichi anche con la Regione Molise, né ha chiarito se l’iter di scelta abbia in qualche modo impedito l’accesso di tanti giovani molisani qualificati a questa opportunità lavorativa”.

La vicenda non finirà qui. “Eravamo certi di queste mancate risposte – la chiosa finale di Andrea Greco – infatti già nelle scorse settimane abbiamo fatto un accesso agli atti e abbiamo informato della vicenda sia la Procura della Repubblica che l’Autorità nazionale Anticorruzione. Spero siano loro a fare la necessaria chiarezza davanti all’evidente imbarazzo del governatore, della giunta e di tutta la maggioranza.