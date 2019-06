L’appuntamento con la salute delle ossa è oggi, venerdì 28 giugno dalle ore 10 alle 17 a Termoli, in piazza Vittorio Veneto: arriva il camper della campagna Il Piatto Forte, con il suo team di specialisti a disposizione dei cittadini per informare e sensibilizzare sull’osteoporosi e offrire un controllo gratuito sul rischio di fratture da fragilità, che in Abruzzo e Molise interessa circa 200.000 donne over 60.

“Se non trattata, l’osteoporosi rende le tue ossa fragili come porcellana” afferma la campagna, promossa dalla Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie dell’Osso con Amgen, Echolight, Senior Italia con il patrocinio di Regione Abruzzo, Regione Molise e della SIMG, che percorre dal 24 al 29 giugno le principali città di Abruzzo e Molise con un tour di screening e sensibilizzazione.

«Come più volte richiamato dall’OMS, le fratture da fragilità sono una delle principali sfide per i Sistemi Sanitari, per il loro crescente numero legato all’aumento della popolazione anziana – commenta Gennaro Sosto, Direttore Generale Azienda Sanitaria Regionale del Molise – e come Azienda sanitaria molisana abbiamo accolto con estremo piacere quest’iniziativa di prevenzione per le donne, anche perché l’incremento dell’osteoporosi è chiamato “epidemia silenziosa”: la malattia non dà segno di sé prima della frattura, ma anche dopo la frattura molte volte non viene identificata, segnalata e trattata. Per questo, la prevenzione rappresenta il fulcro con cui si promuove la salute e si anticipano le malattie».

L’obiettivo è duplice: da una parte accrescere il grado di conoscenza su questa patologia silenziosa e sottodiagnosticata, dall’altra sensibilizzare la popolazione sulle fratture da fragilità che oggi possono essere evitate attraverso un’adeguata prevenzione fatta di semplici regole: alimentazione corretta, attività fisica regolare e, se serve, un trattamento farmacologico tempestivo.

«L’osteoporosi è una patologia molto frequente, misconosciuta fino a non molto tempo fa, e il più delle volte asintomatica: spesso viene diagnosticata solo in seguito al primo episodio di frattura – spiega Adriano Lalli, specialista in Endocrinologia e Diabetologia, Poliambulatorio di Campobasso –. Esistono due forme di osteoporosi: la primitiva, quella post-menopausale o senile, e la secondaria, conseguente ad altre malattie, come quelle tiroidee, al diabete mellito di tipo 2 o alle neoplasie. La prevenzione per le persone a rischio è fondamentale, innanzitutto attraverso l’esposizione al sole che contribuisce all’80% della riserva di vitamina D. Importante anche il dialogo tra il medico, che da parte sua deve far comprendere l’importanza di questa patologia, e il paziente che deve essere pronto a recepirne i consigli».

«Le fratture nelle persone che hanno più di 70 anni – aggiunge Nicola Lapenna, specialista in Ortopedia, Poliambulatorio di Campobasso – vanno indagate meglio dal punto di vista della densità dell’osso e quindi è indispensabile fare una densitometria per vedere se è necessario intervenire dal punto di vista terapeutico con farmaci antiriassorbitivi e stimolanti della formazione ossea».

In piazza Vittorio Veneto sono collocati un gazebo e un camper che coinvolgeranno la popolazione in diverse attività: informazione e prevenzione, grazie alla presenza di medici specialisti e nutrizionisti che risponderanno alle domande dei cittadini e alla distribuzione di materiale educazionale; screening, mediante la compilazione di un questionario e con la valutazione gratuita del rischio di frattura attraverso la misurazione della densità minerale ossea da parte di personale specializzato.

A bordo del camper sarà utilizzato l’innovativo dispositivo EchoS (sviluppato da Echolight), il primo sistema per la diagnosi precoce dell’osteoporosi attraverso un semplice esame ecografico, rapido e accurato e senza l’utilizzo di radiazioni ionizzanti.

Per maggiori informazioni sull’osteoporosi: www.fondazionefirmo.com