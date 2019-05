Il Molise con le sue bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche, potrebbe essere il ‘palcoscenico’ di una web serie. L’opportunità è data da un progetto di cooperazione dal nome CIRCE, acronimo di Common Initiatives to pRomote CinEma across, finanziato nell’ambito del primo bando per progetti ordinari del Programma Interreg Ipa Cbc Italia – Albania – Montenegro 2014/2020.

La Fondazione Apulia Film Commission ha pubblicato un avviso per selezionare nove registi che dovranno produrre un episodio di una web serie antologica sul tema del viaggio.

L’obiettivo è quello di promuovere il patrimonio culturale, artistico e architettonico dei territori coinvolti nel progetto che sono appunto Albania, Montenegro, Molise e Puglia, nell’ottica di rafforzarne la visibilità e la riconoscibilità mediante lo strumento dell’audiovisivo.

Saranno selezionati nove giovani registi con meno di trentacinque anni, provenienti anch’essi dai territori coinvolti, in modo tale da renderli protagonisti attivi dello sviluppo culturale della propria terra.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’avviso pubblico e i relativi allegati sul sito della Fondazione Apulia Film Commission www.apuliafilmcommission.it